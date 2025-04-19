Оператора мусороперегрузочной станции в Мытищах обяжут устранить нарушения

Представители администрации Мытищ провели выездное мероприятие на территории мусороперегрузочной станции в деревне Коргашино. Ранее на ряд нарушений здесь жаловались жители.

Участниками комиссии стали представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Минчистоты Подмосковья, регионального оператора, а также жители СНТ «Родник».

Ранее на месте станции был полигон. Его закрыли в 2019 года по программе рекультивации.

Сейчас здесь работает мусороперегрузочная станция. Благодаря совместным действиям жителей, администрации Мытищ и руководства предприятия ряд проблем уже решили. Однако все еще остаются вопросы по шуму, пыли и отстою грузовой техники на обочине дороги.

«Проблема не новая. Однако все это создает ежедневный дискомфорт. Нарушения зафиксированы. Теперь каждый пункт — от состояния дороги до уровня шума — будет оформлен официально и направлен оператору станции. Требование одно — устранить все замечания в течение 30 дней», — прокомментировал директор управления экологии администрации городского округа Мытищи Артур Суворов.