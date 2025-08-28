Оператор машинного доения из Подмосковья примет участие во всероссийском конкурсе

Оператор машинного доения с 17-летним стажем из ООО «Дубна Плюс» Ольга Барышихина представляет Подмосковье на всероссийском конкурсе во Владимирской области. Отраслевое мероприятие продлится до 29 августа, сообщили в Минсельхозпроде МО.

В профессиональных состязаниях борются лучшие специалисты страны, прошедшие региональный отбор. Призовой фонд конкурса составляет более трех миллионов рублей. В качестве главного приза разыгрывается автомобиль.

Минсельхозпрод Подмосковья отмечает, что конкурс ведет свою историю с 1969 года. Он позволяет оценить настоящее мастерство: не только теоретические знания, но и практические умения. Например, по санитарной подготовке, разборке и сборке доильного аппарата. Наибольшее внимание уделяют процессу самого доения с учетом всех требований и норм.

Соревнуются участники в нескольких категориях, в зависимости от стажа и пола. В члены жюри входят 50 профессионалов отрасли, в их числе и заместитель начальника Управления развития отраслей сельского хозяйства Московской области Алексей Коротков.

Ведомство стремится повышать профессиональное мастерство и престиж аграрных профессий в Подмосковье. По словам представителей отраслевого министерства, участие в таких состязаниях помогает работникам показывать свой опыт и обмениваться знаниями.