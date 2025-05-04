Оперативный штаб для устранения последствий непогоды организовали в Мытищах

В ночь с 1 на 2 мая из-за неблагоприятных погодных условий в ряде населенных пунктов северной части Московской области произошло отключение электроэнергии. В городской черте Мытищ также зафиксированы поваленные деревья и затруднения на дорогах.

Для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов на места отключений направлены передвижные дизель-генераторные установки, которые будут работать до полного восстановления электроснабжения. Оперативный штаб координирует действия всех ресурсоснабжающих и коммунальных служб. Проводятся работы по расчистке дорог от упавших деревьев и обеспечению проезда спецтехники, а также поддерживается стабильная работа водозаборных узлов и котельных.

«На территории северного Дмитровского направления, где преобладают частные дома, из-за обрывов линий электропередач возникли перебои с электроснабжением», — сообщил заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив. С раннего утра специалисты ПАО «Россети» ведут восстановительные работы, привлекая дополнительные бригады из менее пострадавших районов.

Все возникающие вопросы решаются оперативно, чтобы минимизировать неудобства для жителей.