Оперативное совещание по вопросам СИМ прошло в Мытищах

Оперативное совещание с сотрудниками администрации по вопросам средств индивидуальной мобильности и деятельности операторов кикшеринга прошло в Мытищах. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения установила, что компании, предоставляющие в аренду самокаты, не выполняют требования — зоны запрета движения и парковки не соблюдаются, допустимая скорость движения не снижена.

Завершился период, который был дан операторам для приведения их деятельности в соответствие с принятым нормативным актом. С 8 июня бригадами МБУ «Леспаркхоз» было начато перемещение транспортных средств в место временного размещения по адресу: улица Станционная, дом 2. На сегодняшний день вывезено более 250 средств индивидуальной мобильности. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

«В случае, если операторы кикшеринга продолжат нарушать установленные правила, мы введем более жесткие меры с учетом действующего законодательства. В том числе — временно ограничим использование средств индивидуальной мобильности. Мы поддерживаем бизнес, но только тех, кто ведет свою деятельность на территории нашего округа законно, соблюдая правила и требования», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.