Оперативное совещание по содержанию дорожной сети провели в Мытищах

На оперативном совещании в Мытищах обсудили содержание дорожной сети. Капитальный ремонт с заменой грунтового покрытия на асфальтобетонное запланирован на 12 дорогах, текущий ремонт проведут на шести дорогах в городской черте и на трех — на сельских территориях.

Всего в 2026 году отремонтируют 21 муниципальную дорогу. Комплексный подход к благоустройству улично-дорожной сети реализуют до 1 августа 2026 года. Проведут работы по устройству и восстановлению тротуаров, пешеходных переходов, монтажу перильных ограждений, установке дорожных знаков, нанесению разметки. Дороги в сельской местности также отремонтируют, работы завершат до 1 сентября.

Параллельно будут устранять локальные дефекты. Ежедневный мониторинг с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры, с выездами на места, будут вести с учетом обращений жителей. На муниципальных дорогах зарегистрировали 1596 ям, устранили 1288. На региональных дорогах выявили 2116 ям, устранили 1989.

«Работа по выявлению и устранению ям продолжится», — отметил исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Алексей Воробьев.

С адресами дорог, где пройдут работы, можно ознакомиться по ссылке.