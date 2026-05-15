Оперативное совещание по кибербезопасности прошло в Мытищах

13 мая на оперативном совещании главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой была рассмотрена статистика преступлений с использованием цифровых технологий. За прошлый год в Мытищах было зарегистрировано таких 492 случая.

Мошенники все чаще воздействуют на эмоции и используют доверие граждан. В группе риска находятся подростки, дети и пожилые люди. Распространенные схемы злоумышленников — звонки от имени сотрудников полиции, банков и других организаций с просьбой сообщить код подтверждения или перевести деньги на «безопасный счет». Мошенники рассылают сообщения «Это ты на видео?» со ссылкой на файл, при открытии которого устанавливается вирусное приложение. Зафиксированы случаи перевода денег на банковскую карту с последующим требованием вернуть средства из-за ошибки. Отдельная схема — «спасти родителей». Людей пугают уголовным преследованием за финансовые операции.

Правоохранители предупреждают о так называемых «дропперах» — это посредники в незаконных финансовых операциях, которые привлекают обещанием легко заработать. Жителям рекомендуют предупредить близких о рисках, периодически менять пароли, подключить двухфакторную аутентификацию на портале Госуслуг и настроить уведомления о входе в аккаунт.

Если человек стал жертвой мошенников, то необходимо немедленно заблокировать все банковские карты, поменять пароли, обратиться в банк и сообщить о случившемся по телефону 112.