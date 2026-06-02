Оперативное совещание по капремонту провели во дворе дома в Мытищах

Заместитель главы Мытищ Александр Хаюров провел оперативное совещание во дворе дома на улице Щербакова, дом 1, корпус 1, где завершаются работы по капитальному ремонту. В разговоре с жителями приняли участие представители профильных управлений администрации, Фонда капитального ремонта, управляющей компании, подрядной организации и технического надзора.

В здании провели ремонт плоской крыши, завершаются работы по ремонту горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Все работы по внутридомовым инженерным сетям должны быть закончены до 15 июня.

Главный вопрос жителей — устранение замечаний, возникших при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем, и предоставление документации.

«Сейчас остро стоит вопрос по срокам полного завершения работ и восстановлению отделки, которую повредили при производстве работ», — отметил заместитель генерального директора субподрядной организации «Спецтех» Антон Силинский.

За время работ проложили 15 километров труб водоснабжения и водоотведения, более 30 километров проводки, отремонтировали около трех тысяч квадратных метров плоской кровли.

«Подрядной организации необходимо наладить полноценный контакт с советом дома, чтобы жители понимали сроки выполнения работ и устранения замечаний. Ситуация остается на особом контроле», — отметил Александр Хаюров.