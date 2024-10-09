Готовность коммунальных служб к зиме проверили во Фрязине

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев провел очередное оперативное совещание. Его главными темами стали начало отопительного сезона и готовность коммунальных служб к зимнему периоду.

Во все детские сады, школы и больницы округа уже запустили тепло на прошлой неделе. Сейчас специалисты Теплосети и управляющие организации включают отопление в многоквартирных домах. Уже 45% жилого фонда обеспечено теплом. Дмитрий Воробьев предупредил жителей города, что пуско-наладочные работы могут продолжаться в течение двух недель.

На заседании также обсудили подготовку к зиме. Учреждение «Городское хозяйство» уже приобрело более 1000 тонн противогололедных материалов. 17 единиц техники и 42 единицы малой механизации будут работать на улицах города. Власти контролируют готовность территорий.

Глава муниципалитета рассказал, как ведется работа с обращениями, поступающими от жителей города в Центр управления регионом. Профильные службы и правоохранительные органы уже занимаются нарушениями правил вывоза мусора, о которых сообщили жильцы дома № 1 по улице 60 лет СССР.

«Благодарю фрязинцев за бдительность и конструктивные замечания, благодаря которым нам удается с каждым днем совместными усилиями делать город более комфортным и безопасным», — сказал Дмитрий Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».