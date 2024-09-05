Опасные последствия пирсинга в домашних условиях напомнили в больнице в Видном

Дешевые наборы для пирсинга в домашних условиях могут нанести серьезный вред здоровью. Об этом предупредил pаведующий педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской клинической больницы Рамил Шахвеледов.

В наборы для пирсинга входят дешевые украшения и игла для прокалывания. Как правило, это отсутствие стерильности, при этом сам инструмент оказывается плохо заточенным или погнутым.

«Низкокачественные материалы, из которых выполнены дешевые наборы для пирсинга, могут привести к аллергическим реакциям, например сильным отекам, покраснениям, зуду. При худшем развитии сценария — анафилактическому шоку», — уточнил Рамил Шахвеледов.

Медик рекомендует не использовать наборы с маркетплейсов, поскольку нестерильные инструменты могут вызвать заражение крови или инфицирование с последующим развитием абсцесса и сепсиса.

Если решение о пирсинге принято и поддерживается родителями, такую процедуру лучше доверить специалисту, который прошел обучение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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