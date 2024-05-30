Опалиховский лесопарк в Красногорске благоустроят до конца года

Фото: Министерство благоустройства Московской области

Благоустройство Опалиховского парка продолжается в Красногорске. Работы проводят в рамках губернаторской программы «Парки в лесу».

«Благоустройство лесопарков — одна из важных и сложных программ министерства. При наведении порядка на лесных территориях необходимо бережно проводить работы, без вреда окружающей среде», — прокомментировал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По словам министра, проект благоустройства разработали, исходя из пожеланий жителей округа. Так, в лесопарке создадут базовую инфраструктуру, установят уличную мебель для комфортного отдыха и сформируют площадки для активного отдыха.

На территории также запланировано создание спортивного кластера, который включает в себя теннисный корт, баскетбольную и воркаут-площадки. Кроме того, планируется благоустройство территории у родника. Благоустройство планируют завершить уже в этом году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Профилактики нет. Врач — о болезни, которая унесла жизнь Заворотнюк

Фейк: Россия депортирует детей из новых регионов в рамках программы «Полезные каникулы»

Тополиный пух, жара, май! Как справиться с аллергией на белую «вату»

Награда от нациста. Карла III уличили в связях с эсэсовцем

Удар по столицам стран НАТО. Как Россия ответит на атаки Украины западным оружием

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте