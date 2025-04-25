Онлайн-занятие на тему иммунопрофилактики проведут в Луховицкой больнице

Луховицкая больница приглашает всех желающих на онлайн-занятие «Школы здоровья для пациентов», которое состоится сегодня в 14:00. Тема занятия будет посвящена вопросам иммунопрофилактики, что особенно актуально в рамках недели осведомленности о значимости иммунопрофилактики, приуроченной к Всемирной неделе иммунизации.

Спикером на онлайн-занятии выступит врач-эпидемиолог Луховицкой больницы Майя Катюрина, которая подробно расскажет о необходимых профилактических прививках для взрослого населения и об особых группах риска, которым вакцинация жизненно необходима.

«Каждая прививка — это вклад в здоровье вашей семьи, коллектива, забота о будущем. Особенно нуждаются в вакцинации женщины, планирующие беременность, лица с ослабленным иммунитетом, люди старше 65 лет, работники медицины, образования, общественного питания, путешественники, военнослужащие и жители неблагополучных регионов», — отметила Майя Катюрина.

Кроме того, специалист развеет распространенные мифы о вакцинации, объяснит, в каких случаях вакцинация противопоказана, а также предоставит подробную информацию о том, куда следует обращаться для проведения прививок и получения консультаций по вопросам иммунопрофилактики.