Онлайн-услугу для пенсионеров улучшили в Подмосковье

На портале госуслуг Подмосковья улучшили сервис по оформлению ежемесячной денежной компенсации для неработающих жителей старше 65 лет. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Новая опция, которая позволит сократить число отказов из-за дублирования заявлений, появилась в услуге для жителей старше 65 лет», — отметила министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник.

К услуге «Предоставление ежемесячной денежной компенсации 65+» подключили сервис предпроверки. Он подскажет, если жителю уже оформили компенсацию ранее.

Оформить ежемесячную денежную компенсацию могут неработающие пенсионеры в возрасте от 65 лет и с доходом менее 18 тысяч рублей. При этом нужно постоянно жить в Подмосковье на протяжении как минимум 10 лет. Кроме того, пенсионер должен жить один или совместно с другими неработающими пенсионерами.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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