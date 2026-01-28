Онлайн-услугой возмездной опеки воспользовались еще 1,3 тысячи раз в Подмосковье

На региональном портале в Подмосковье доступна услуга по установлению возмездной опеки в отношении несовершеннолетнего. В 2025 году ей воспользовались более 1,3 тысячи раз.

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, опеку над несовершеннолетним можно оформить на безвозмездных и возмездных условиях. Во втором случае предусмотрено вознаграждение.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Семья» — «Опека и попечительство». Для подачи заявку нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму.

«В рамках одной услуги можно подать заявление на установление опеки на возмездных условиях, а также заключить и перезаключить договор о возмездной опеке. Договор на подписание поступает в электронном виде в личный кабинет на региональном портале», — добавили в министерстве.

Услугу предоставляют в течение девяти рабочих дней.