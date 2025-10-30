Онлайн-регистрацию домашних животных запустили в Подмосковье

В Подмосковье вступили в силу новые правила регистрации домашних животных. Теперь оформить питомца можно полностью онлайн — без визита в ветеринарную клинику. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Владельцам животных больше не нужно лично посещать госветклинику: все оформляется через портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Это экономит время и делает процесс проще. Кроме того, зарегистрировать питомцев теперь могут не только граждане, но и юридические лица — питомники, садовые товарищества, гаражные кооперативы, предприятия и индивидуальные предприниматели.

Чтобы подать заявку, достаточно убедиться, что собака чипирована, подготовить фотографии питомца и страниц ветеринарного паспорта, авторизоваться на портале и заполнить электронную форму. После отправки заявления результат проверки появится в личном кабинете пользователя.

За нарушение правил регистрации предусмотрены штрафы: для граждан — от 1,5 до трех тысяч рублей, для должностных лиц — до 15 тысяч, для организаций — до 30 тысяч рублей.