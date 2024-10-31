Онкоскрининг в Единый день здоровья в Мытищах прошли 45 человек

Консультации для жителей Мытищ провели онколог, уролог, гинеколог, стоматолог и другие специалисты. Здесь же можно было сдать кровь на ВИЧ и гепатит, и привиться от гриппа и пневмококка. Одного из пациентов направили в Центр амбулаторной онкологической помощи с подозрением на рак кожи для уточнения диагноза.

Дни здоровья помогают выявить онкологические заболевания на ранних стадиях, что влияет на процесс лечения и вероятность полного выздоровления. Порядка 700 человек прошли онкоскрининг в Мытищах с января 2024 года.

«Люди ответственно относятся к своему здоровью, приходят в поликлиники не только лечиться, но и профилактировать заболевания. Такой подход говорит о высокой культуре здоровья», — рассказала заведующая Центра амбулаторной онкологической помощи мытищинской больницы, врач-онколог Альбина Табакова.

Такие акции проходят в Мытищах регулярно. Следующая состоится 30 ноября. Подробную информацию можно будет найти в социальных сетях и на сайте Мытищинской больницы. Заранее записываться не нужно, с собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и ОМС регионального образца.

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