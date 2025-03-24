Онкоскрининг сделают бесплатно в Павловском Посаде

Павловопосадцам напомнили о важности профилактики и ранней диагностики онкологических заболеваний ротовой полости. Ротовая полость ежедневно подвергается воздействию множества негативных факторов, что может приводить к развитию различных заболеваний, включая злокачественные новообразования слизистой оболочки.

По словам специалистов, рак слизистой оболочки полости рта — серьезное и коварное заболевание, которое часто протекает бессимптомно на ранних стадиях. Статистика показывает, что на рак ротовой полости приходится около трех процентов от всех онкологических заболеваний. Раннее выявление и своевременное лечение играют решающую роль в повышении эффективности терапии и увеличении шансов на полное выздоровление.

Одним из современных и эффективных методов диагностики рака ротовой полости является люминесцентная стоматоскопия, которая включена в программу онкоскрининга. Эта процедура проводится с использованием специального оборудования, позволяющего выявлять даже незначительные отклонения от нормы, невидимые при обычном визуальном осмотре. В прошлом году в Павлово-Посадской больнице онкоскрининг ротовой полости прошли 1653 человека.

«Онкоскрининг слизистых оболочек полости рта — адекватное проявление онконастороженности, помогающей облегчить лечение выявленного заболевания и сохранить жизнь реальным и потенциальным онкопациентам», — сообщила врач-стоматолог Юлия Маслова.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области напоминает жителям округа о возможности пройти бесплатную диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в поликлиниках по месту прикрепления. Для удобства предусмотрена возможность самозаписи на прием через региональный портал государственных услуг «Здоровье», а также по телефону 122.