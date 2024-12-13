Онкологи в Балашихе успешно удалили редкую опухоль 11-летнему мальчику

В Балашихе онкохирурги успешно удалили редкую опухоль у 11-летнего мальчика, который на протяжении некоторого времени испытывал боли в животе. После проведения УЗИ-диагностики по месту жительства было выявлено опухолевидное образование в правом подреберье, после чего пациента направили в Московский областной онкологический диспансер.

В ходе обследования в диспансере была выявлена опухоль головки поджелудочной железы. Учитывая расположение образования, консервативная терапия оказалась неэффективной, и было принято решение о хирургическом вмешательстве.

«Такая опухоль у детей встречается крайне редко, поэтому мы провели операцию по удалению головки поджелудочной железы и 12-перстной кишки с опухолью, сохранив пилорический отдел желудка», — рассказал врач-онколог детского отделения № 7 Московского областного онкологического диспансера Владимир Александрович Стрыков.

На четвертые сутки после операции мальчику был удален зонд для кормления, и он стал самостоятельно питаться через рот с постепенным расширением диеты. Спустя три недели пациент был выписан домой в удовлетворительном состоянии.