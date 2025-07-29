Онколога из Воскресенска номинировали на премию «Подмосковный врач»

Сотрудник больницы Воскресенска Сослан Наниев примет участие в престижном профессиональном состязании. Он уже прошел первый этап конкурса.

Помощью онкологическим больным специалист занимается около 15 лет. Сослан Наниев — выпускник Северо-Осетинской государственной медицинской академии, ординатуры в онкоцентре имени Блохина в Москве.

В Воскресенск врач переехал с женой в 2015 году. Сейчас семья с тремя детьми живет в служебной квартире.

Участие в премии «Подмосковный врач — 2025» для Сослана Наниева стало неожиданностью. Тестирование он не прошел, но пересдаст его. И обязательно попробует свои силы в конкурсе снова.

Отметим, что развитию здравоохранения в Воскресенске уделяют большое внимание. К примеру, во второй больнице есть робот «Да Винчи» — хирургическая система для проведения операций: химиотерапии, иммунотерапии и таргетной терапии.