Онкодиспансер Подмосковья провел около 100 товарищеских игр по волейболу за год

Около 100 товарищеских игр по волейболу прошло в Московском областном онкодиспансере в 2024 году. Спортивные мероприятия организовали при поддержке первичной профсоюзной организации медучреждения.

«Каждая игра проходила в атмосфере дружелюбия и взаимоподдержки. Несмотря на соревновательный характер, участники старались не только показать свои лучшие спортивные навыки, но и поддерживать друг друга», — поделился председатель первичной профсоюзной организации областного онкодиспансера Борис Скибенко.

Организаторы отмечают, что подобные матчи направлены на укрепление дружеских связей между коллегами, развитие командного духа и популяризация здорового образа жизни среди медицинского сообщества.