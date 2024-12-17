Онкодиспансер Подмосковья получил новое гистологическое оборудование

Московский областной онкодиспансер получил новое оборудование для гистологической проводки тканей. В Минздраве Подмосковья отметили, что аппарат поступил в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
«Одно из главных достоинств данного аппарата — это высокая точность обработки образцов тканей. Для нас важно получать максимально четкие и детализированные срезы. Любая ошибка или недочет может повлиять на диагноз пациента», — отметила медицинский лабораторный техник патологоанатомического отделения областного онкодиспансера Валерия Величко.
Оборудование высоко автоматизировано. Аппарат способен выполнять различные задачи — от дегидратации до фиксации образцов, что значительно ускоряет процесс подготовки материала и снижает нагрузку на персонал.
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