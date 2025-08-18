Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская провела встречу с участниками СВО

Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская посетила филиал № 8 военного госпиталь имени Бурденко. Там прошла встреча с участниками спецоперации, которые сейчас проходят лечение.

Ирина Фаевская провела встречу с участниками СВО совместно с заместителем военного прокурора Солнечногорского гарнизона Сергеем Жовнируком и руководителем регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ольгой Ермаковой. Они рассказали военнослужащим о социальной поддержке и положенных им льготах.

«Важно, чтобы каждый участник специальной военной операции и его семья знали, что они не одиноки. Совместно с коллегами приняли в письменном виде заявления от бойцов по волнующим их вопросам, будем рассматривать обращения», — сказала Ирина Фаевская.

Узнать больше о льготах для участников СВО и их семей можно по ссылке.