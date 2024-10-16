Омбудсмен Ирина Фаевская помогла восстановить право ребенка на домашнее образование

Жительница Сергиева Посада обратилась к подмосковному омбудсмену Ирине Фаевской с просьбой помочь решить вопрос перевода внучки на домашнее обучение. По состоянию здоровья девочка не может посещать школу, однако администрация образовательного учреждения в переводе отказала.

«Девочка учится в 10 классе и по состоянию здоровья не может посещать уроки в школе, а в переводе на домашнее обучение ей отказали. Для того, чтобы разобраться в ситуации, я обратилась в администрацию Сергиево-Посадского округа», — рассказала Ирина Фаевская.

В ситуации оперативно разобрались и девочку перевели на домашнее обучение.

Обратиться к омбудсмену можно по телефону +7 (498) 602-32-20 или по почте upchmo@mosreg.ru.

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