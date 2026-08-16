Олимпийский чемпион посетил спортивный комплекс в Мытищах

Депутат Московской областной Думы, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков посетил с рабочим визитом физкультурно-оздоровительный комплекс «Марфино» в городском округе Мытищи — современное спортивное сооружение, возведенное по инициативе местных жителей и при поддержке «Единой России» в рамках Народной программы. Парламентарий отметил, что ФОК является примером реализации наказов граждан и должен служить ориентиром для создания спортивной инфраструктуры в сельской местности.

Строительство комплекса стало возможным благодаря выездному заседанию фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа, состоявшемуся в июне 2019 года в селе Марфино. Тогда жители обозначили потребность в современном объекте для занятий спортом, и депутаты поддержали инициативу. ФОК был открыт в феврале 2023 года и с первых дней работы стал востребованной площадкой для активного досуга.

В спортивном комплексе предусмотрены универсальный игровой зал площадью 1000 квадратных метров для баскетбола, волейбола, мини-футбола и тенниса, тренажерный зал, зал единоборств, методический и медицинский кабинеты, комфортные раздевалки и кафетерий. На базе ФОКа работают секции по различным дисциплинам, включая занятия для участников проекта «Активное долголетие». Комплекс объединяет любителей спорта из более чем 40 ближайших населенных пунктов.

Александр Легков, курировавший реализацию проекта, подчеркнул, что ФОК «Марфино» стал серьезным центром притяжения для местных жителей, особенно для детей. Он отметил, что наглядный результат работы по наказу жителей должен служить ориентиром для создания аналогичных спортивных объектов на отдаленных территориях.