Олимпийский чемпион посетил Марфинскую школу в городском округе Мытищи

Депутат Московской областной Думы, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков посетил Марфинскую школу в деревне Сухарево, построенную при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и Народной программы «Единой России». Парламентарий высоко оценил уровень оснащения образовательного учреждения, отметив, что такие современные школы есть далеко не в каждой сельской местности.

Новый корпус Марфинской школы на 1100 мест, названный в честь известного математика, выпускника Сухаревской средней школы Валентина Бутузова, открыл свои двери 1 сентября 2025 года. Учебное заведение оснащено просторными, светлыми кабинетами с современным оборудованием, спортивными залами и открытым спортивным ядром, доступным для всех жителей в рамках губернаторской программы «Открытый стадион». В школе организовано большое количество кружков и секций дополнительного образования.

Директор Марфинской школы Игорь Алексеев сообщил, что ранее в старом здании при проектной мощности 450 мест обучались 1200 ребят. Благодаря открытию нового корпуса 350 детей получили возможность посещать занятия в первую смену вместо второй. Педагогический коллектив укомплектован на 100%, при этом 40% учителей — бывшие выпускники школы. Для учащихся из отдаленных населенных пунктов организован подвоз.

Жительница Сухарево Любовь Бененсон, чей сын перешел в новую школу, отметила удобство расположения учреждения в пешей доступности и высокий уровень комфорта. По ее словам, продуманная логистика и оснащение школьной территории вызывают восхищение.

Александр Легков подчеркнул, что новая школа в Сухарево является успешным примером развития социальной инфраструктуры, решившим проблему второй смены и обеспечившим комфортные условия обучения. Он отметил, что современные образовательные стандарты должны быть доступны независимо от удаленности населенных пунктов от крупных городов.