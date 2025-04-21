Олимпийский чемпион по боксу провел зарядку в Пестовском парке в Балашихе

Фестиваль «Весна Победы» с участием двукратного олимпийского чемпиона по боксу Олега Саитова прошел в Пестовском парке в Балашихе. Спортсмен провел общую разминку для всех желающих и мастер-класс для юных боксеров, где поделился своими секретами.

Вместе с ним на мероприятии присутствовали чемпион мира по боксу Роман Андреев и чемпион мира среди военнослужащих Дмитрий Двали. Олег Саитов рассказал участникам, как правильно вести бой с левшой и почему важно занимать центральную позицию на ринге.

«Показал некоторые боксерские приемы, которые пригодятся ребятам на ринге. Например, как боксировать с противником-левшой, где встать относительно него, потому что не все молодые боксеры это умеют», — рассказал чемпиона по боксу.

После мастер-класса гости мероприятия получили возможность пообщаться с титулованным спортсменом, взять автограф и сделать совместные фотографии.

Помимо боксерских мероприятий, программа фестиваля включала эстафету «Зарница» для школьников, где участники сдавали нормы ГТО, занятия по скандинавской ходьбе для участников клуба «Активное долголетие», а также подвижные игры.