Олимпийский чемпион Юрий Борзаковский проголосовал на выборах в Жуковском

Олимпийский чемпион и член совета по развитию физической культуры и спорта при президенте России Юрий Борзаковский принял участие в выборах в Совет депутатов Жуковского. Он сообщил, что в этот раз воспользовался возможностью дистанционного голосования.

Юрий Борзаковский рассказал, что проголосовал дистанционно, что очень удобно для тех, у кого нет времени посетить избирательный участок. Он отметил, что сейчас созданы все условия для участия граждан в выборах любого уровня — от местных до президентских. Все механизмы не только отлично работают, но и зарекомендовали себя с положительной стороны.

Также олимпийский чемпион призвал всех жителей Жуковского принять участие в выборах и выразить свою гражданскую позицию. Ведь сейчас мы выбираем тех, кто будет представлять наши интересы и исполнять наши наказы в ближайшие пять лет.

Напомним, что выборы в Совет депутатов Жуковского проходят 6, 7 и 8 сентября.

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