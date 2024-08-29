Олимпийские чемпионы Подмосковья поддержали парад физкультурников на Красной площади

Лыжник Александр Легков поддержал спортивный парад движения «Здоровое Отечество» на Красной площади. Легендарный спортсмен раздал автографы и сфотографировался со зрителями фестиваля «Спасская башня».

«Спорт — это всегда дисциплина, а без дисциплины никогда не случится личностного роста. Движение „Здоровое Отечество“, возрождая традиции массового спорта, пытается донести, что спорт должен быть массовым и доступным для всех жителей страны», — отметил олимпийский чемпион Александр Легков.

В Минспорте Подмосковья рассказали, что к параду физкультурников также присоединилась олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян. А 31 августа участников фестиваля ждет встреча с двукратным олимпийским чемпионом по плаванию Евгением Рыловым.

Парад физкультурников проходит в рамках открытия «Спасской башни». Это шествие, стилизованное под спортивные парады времен СССР.

Активная работа по строительству и капитальному ремонту спортивной инфраструктуры продолжается в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев сообщил об открытии 24 стадионов, бассейнов и других объектов в 2024 году.

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