Олимпийские чемпионы подарили памятные призы футболистам из Мытищ

Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Александр Легков и Вероника Степанова вручили футбольные мячи юным спортсменам в Мытищах. Школьники были рады получить подарки из рук известных гостей.

Депутат Московской областной думы от партии «Единая Россия» Александр Легков, подчеркнул важность поддержки дворового спорта, который служит стартовой площадкой для многих профессиональных атлетов.

«Много сделано в Подмосковье для того, чтобы спорт стал доступным для всех. Многие известные спортсмены, включая меня, начали свой путь именно с дворовых площадок. Создавая условия для развития спорта, мы вкладываем в будущее, включая как личные победы, так и достижения на уровне страны. Замечательно, что находятся энтузиасты, готовые тренировать подрастающее поколение и объединять молодежь под своим крылом. Без поддержки родителей не обойтись, и наша задача заключается в создании еще лучших условий для занятий дворовым спортом», — отметил Александр Легков.

«Я давно дружу с Александром Легковым и поддерживаю благотворительный фонд „Вместе — ЛЕГКО“, президентом которого он является. Лето впереди, и мне приятно было вручить ребятам дополнительный инвентарь. Я сама когда-то после лыжных тренировок играла в футбол: чеканила мяч и забивала голы, поэтому мне интересно общаться с юными спортсменами и видеть их энергию и задор. Как молодая мама, я прекрасно понимаю, что это наше будущее», — рассказала Вероника Степанова.

Известные спортсмены напомнили, что путь к большим победам часто начинается с простых тренировок во дворе.