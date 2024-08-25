Олимпийские чемпионы из Подмосковья присоединятся к параду «Здорового Отечества»

Яна Егорян, Евгений Рылов и Александр Легков из Подмосковья присоединятся к параду физкультурников движения «Здоровое Отечество» на Красной площади. Олимпийские чемпионы встретятся со зрителями и раздадут автографы, сообщили в Минспорте Московской области.

Парад физкультурников пройдет в рамках военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Под музыку времен СССР спортсмены синхронно выполнят упражнения.

«Наша задача — вовлечь в спорт более 70% населения, формируя общую физическую культуру страны, возрождая традицию спортивных шествий и парадов», — отметила руководитель «Здорового Отечества» Екатерина Лещинская.

Помимо шествия звезды российского спорта и олимпийские чемпионы проведут зарядку со зрителями и автограф-сессии. Каждый желающий сможет пожать руку любимому спортсмену и сделать с ним фото.

​Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что скоро завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне. Там откроют новые трибуны, футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

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