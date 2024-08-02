Олимпиада школьников стартует в октябре в Мытищах

В Мытищинском филиале Московского государственного технического университета имени Баумана прошло мероприятие, на котором представили новый проект — «Олимпиада школьников». В рамках встречи было подписано соглашение о сотрудничестве с кадровым центром Подмосковья.

Олимпиада стартует в октябре, а итоги планируется подвести во время регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства в апреле 2025 года. Директор кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова отметила, что проект позволит лучшим ученикам городского округа Мытищи бесплатно обучаться в Мытищинском филиале МГТУ имени Баумана.

Во встрече приняли участие первый заместитель главы городского округа Мытищи Людмила Иванова, заместитель директора Мытищинского филиала университета Евгений Комаров и начальник отдела подбора, развития персонала и внутренних коммуникаций «Метровагонмаша» Галина Немцова.

Мероприятие подчеркнуло важность взаимодействия образовательных учреждений и кадровых центров для поддержки талантливой молодежи и создания возможностей для ее дальнейшего профессионального роста.

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