Отборочный тур олимпиады «Шаг в будущее» начался в Мытищах

Стартовал отборочный тур олимпиады для школьников, которая позволит выиграть возможность обучения в МГТУ имени Баумана. Победители получат качественное образование и смогут работать в компании «Метровагонмаш».

Начался прием заявок на участие в олимпиаде для школьников 11-х классов «Шаг в будущее». Участие в конкурсе станет отличной возможностью познакомиться с высшим учебным заведением и получить преимущество при поступлении.

Желающие обучаться в одном из лучших технических высших учебных заведений страны, получить качественное образование, стать частью команды крупнейшего в России производителя вагонов метро — «Метровагонмаш» — смогут зарегистрироваться и принять участие в олимпиаде.

Попасть в проект можно после регистрации в разделе «Олимпиады» выбрав блок «Инженерное дело» и заполнив данные в соответствии с прилагаемым алгоритмом, указав секцию на базе акционерного общества «Метровагонмаш».

Главным призом станет возможность бесплатного обучения в Московском государственном техническом университете имени Баумана. Будут предоставлены три места по направлению «Автоматизация технологических систем и оборудования» и два — по специальности «Системы и технические средства автоматизации и управления».

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