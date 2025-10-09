Олимпиада по финансовой грамотности для школьников стартовала в Подмосковье

В Подмосковье стартовала олимпиада по финансовой грамотности. Участие в ней могут принять школьники с 7-го по 11-й класс, сообщили в МинЖКХ региона.

Учащимся предлагается пройти два этапа в онлайн-формате. Они позволят определить, насколько ребята ориентируются не только в финансовых, но и бытовых вопросах. Конкурсантам придется анализировать предложенные экономические ситуации и предлагать практические решения.

Первый этап предполагает пять тестовых вопросов, второй откроется после их выполнения. Он включит уже 10 тестовых заданий и три творческие задачи, требующие развернутого ответа.

Олимпиада продлится до 31 октября. Задания можно решать в удобном темпе до завершения олимпиады. По результатам этапов комиссия выберет лучших участников. Наградами отметят 15 финалистов.

Организаторами конкурса выступает МинЖКХ Московской области и Ассоциация председателей советов МКД региона.