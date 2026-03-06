Оленя заметили на Солнечной улице в поселке Удельная в Раменском
В поселке городского типа Удельная Раменского округа водители увидели оленя. Кадры появились в распоряжении 360.ru.
«Удельная. Бегает олень. Побежал в сторону переезда», — рассказал местный житель.
Животное заметили на Солнечной улице.
Популяция оленей в Подмосковье насчитывала около пяти тысяч особей в 2024 году, из них благородных — 2733, пятнистых — 2220. Эти виды постоянно обитают на территории региона и являются охотничьим ресурсом.
В Подмосковье также есть несколько фермерских хозяйств, где можно увидеть северных и пятнистых оленей.
Прошедшей зимой жители региона все чаще замечали лосей во дворах, на улицах и на крупных трассах. По словам специалистов, животным не хватает соли и они пытаются найти ее вдали от своих жилищ.