Оленя заметили на Солнечной улице в поселке Удельная в Раменском

«Удельная. Бегает олень. Побежал в сторону переезда», — рассказал местный житель.

Животное заметили на Солнечной улице.

Популяция оленей в Подмосковье насчитывала около пяти тысяч особей в 2024 году, из них благородных — 2733, пятнистых — 2220. Эти виды постоянно обитают на территории региона и являются охотничьим ресурсом.

В Подмосковье также есть несколько фермерских хозяйств, где можно увидеть северных и пятнистых оленей.

Прошедшей зимой жители региона все чаще замечали лосей во дворах, на улицах и на крупных трассах. По словам специалистов, животным не хватает соли и они пытаются найти ее вдали от своих жилищ.