Подмосковные лесничие напомнили правила поведения при встрече с лосем

Этой зимой в Подмосковье все чаще замечают лосей во дворах, на улицах и даже на крупных трассах. Специалисты объяснили, что животным не хватает соли, поэтому они пытаются найти ее вдали от своих жилищ.

Число лосей в Московской области остается высоким. По оценкам охотоведов, популяция может превышать 15 тысяч особей.

При этом в национальном парке «Лосиный остров», лесопарках и на некоторых особо охраняемых природных территориях региона охота на лосей запрещена.

В таких условиях животные постепенно перестают бояться людей, что увеличивает вероятность неожиданных встреч в городе или рядом с дорогами.

Оказавшись среди домов и машин, лоси испытывают сильное напряжение. Незнакомые звуки, яркий свет и большое количество людей могут вызвать у них панику. В таком состоянии крупное животное способно вести себя непредсказуемо и стать опасным. Поэтому при встрече с лосем важно не поддаваться эмоциям: не подходить близко, не пытаться напугать, покормить или сфотографироваться рядом.

Особую осторожность стоит проявлять водителям и пешеходам рано утром и вечером. В это время лоси наиболее активно ищут пищу и чаще выходят к дорогам. Большинство животных спустя время сами находят путь обратно в лес.

Если же лось ведет себя агрессивно, застрял среди построек или явно не может уйти, специалисты советуют сразу звонить по номеру 112, чтобы ситуацию взяли под контроль профессиональные службы.