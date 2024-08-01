Окружные форумы для волонтеров провели в Подмосковье

Министерство информации и молодежной политики Московской области регулярно проводит образовательные мероприятия для волонтеров региона в течение всего года. В этом месяце в Лобне и Люберцах прошли окружные форумы для руководителей и активистов добровольческих организаций, собравшие свыше 200 участников из 15 городских округов.

В настоящий момент волонтерское движение Подмосковья активно развивается и объединяет почти 49 тысяч активистов. В этом году уже удалось организовать более двух тысяч мероприятий и акций, а также реализовать почти 900 добрых дел.

Эти цифры продолжают увеличиваться, ведь волонтеры сталкиваются с новыми вызовами и активно участвуют в самых важнейших задачах в регионе и стране. Чтобы успешно справляться с этими вызовами и оставаться эффективными, добровольцы постоянно обучаются, приобретают новые знания и повышают свою профессиональную квалификацию.

«Со своей стороны мы стараемся помогать им в этой работе, проводим образовательные форумы, семинары, круглые столы, приглашаем спикеров федерального уровня, организовываем практические занятия», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В рамках форумов состоялись семинары для руководителей добровольческих организаций и активистов движения «Волонтеры Подмосковья». Эксперт Ассоциации тренеров Российского Союза Молодежи, наставник проекта «Росмолодежь.Гранты» и «Твой Ход» Артем Рыков поделился своими рекомендациями по продвижению деятельности волонтеров, направленной на вовлечение большего числа граждан в добровольческую работу. Он акцентировал внимание на важности командного духа среди активистов и понимания целей их мероприятий.

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