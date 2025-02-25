Окружной турнир по футзалу ко Дню защитника Отечества прошел в Котельниках
Кубок Котельников по футзалу собрал в этот раз восемь команд со всего округа. Соревнования приурочили к 23 февраля.
Победителем состязаний стала команда «13», серебряным призером оказалась сборная «Строитель», бронзовым — команда «СВОи».
На празднике также вручили 10 золотых знаков отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Их получили жители, которые успешно выполнили установленные нормативы.
Ко Дню защитника Отечества в Котельниках провели и другие мероприятия. К примеру, праздник состоялся в Кузьминском лесопарке.
Творческие выступления здесь представили лучшие коллективы округа. Кроме того, все желающие могли поучаствовать в стрельбе из лука, побывать на различных мастер-классах и написать письмо солдату.
Ранее мы рассказывали о том, что в Котельниках стартовал конкурс среди школьников «Готов служить в России».