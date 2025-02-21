Конкурс среди школьников «Готов служить в России» начался в Котельниках

Пресс-служба администрации городского округа Котельники
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Котельники

В Котельниках стартовал ежегодный городской конкурс «Готов служить России!» среди учащихся школ. Участники продемонстрируют знания военного дела.

Конкурс проводится ежегодно с 2001 года. Он включает в себя различные дисциплины, в том числе спортивную и строевую подготовку, основы военной службы, разборку и сборку автомата, исполнение патриотических песен и знания тактической медицины.

В рамках первого этапа прошло соревнование по стрельбе из пневматической винтовки в личном и командном зачетах. Лучшего выявляли в тире школы № 1.

Следующий этап — сдача нормативов ГТО.

По правилам команда должна состоять из 10 старшеклассников. Все заработанные баллы суммируются и подводится общий итог.

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