Конкурс среди школьников «Готов служить в России» начался в Котельниках

Конкурс проводится ежегодно с 2001 года. Он включает в себя различные дисциплины, в том числе спортивную и строевую подготовку, основы военной службы, разборку и сборку автомата, исполнение патриотических песен и знания тактической медицины.

В рамках первого этапа прошло соревнование по стрельбе из пневматической винтовки в личном и командном зачетах. Лучшего выявляли в тире школы № 1.

Следующий этап — сдача нормативов ГТО.

По правилам команда должна состоять из 10 старшеклассников. Все заработанные баллы суммируются и подводится общий итог.