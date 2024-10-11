Окружной форум в Мытищах объединил 165 волонтеров из Подмосковья

В городском округе Мытищи состоялся окружной форум для волонтеров. Участниками мероприятия стали 165 добровольцев со всей Московской области.

В рамках форума организовали семинар на тему «Планы развития добровольчества на 2025 год». Ребята обсудили программы страхования активистов, вопросы создания в регионе волонтерских центров по подготовке к празднованию 80-й годовщины Великой Победы, координацию работы добровольцев на голосовании за объекты благоустройства в следующем году.

Спикер второго семинара Елена Черненко рассказала о том, как организуют волонтерские мероприятия: как составляют бюджет, распределяют обязанности, выбирают площадки, проводят информационные кампании.

На форуме добровольцы презентовали свои идеи по развитию волонтерского движения на следующий год и приняли участие в мастер-классе по работе со средствами массовой информации.

«В этот раз мы пригласили руководителей и активистов волонтерских ячеек, представителей молодежки. Ребята проводят много совместных мероприятий, работают плечом к плечу. Поэтому мы решили, что будет здорово, чтобы лидеры из разных городов со всего Подмосковья встретились, обменялись опытом и идеями, получили новые знания», — подчеркнула министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Она также добавила, что до конца года планируют провести четыре таких форума.

В завершении мероприятия провели круглый стол с руководителями ресурсных центров и Добро.Центров. Всего в регионе работают 17 таких организаций и еще семь откроют до конца года.

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