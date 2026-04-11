Окружное совещание по образованию провели в Мытищах

В Мытищах на базе школы № 3 имени Б. А. Феофанова 9 апреля состоялось окружное совещание. Мероприятие объединило экспертов, представителей органов власти и образовательных организаций из разных городов Центрального федерального округа для обсуждения задач и перспектив развития сферы образования в рамках федерального проекта «Производительность труда».

«Участники обсудили внедрение готовых методик по оптимизации конкретных процессов на базе образовательных организаций, ключевые плюсы и минусы существующих практик, проанализировали достигнутые результаты и сформировали планы на 2027–2030 годы», — отметил руководитель отраслевого центра компетенций Министерства просвещения Российской Федерации Алексей Комаров.

Представители школы № 3 поделились с собравшимися опытом организации образовательного пространства и создания эффективной воспитательной среды.

«Важно отметить, что в федеральном проекте задействованы все школы городского округа Мытищи», — отметила заместитель главы округа Ирина Ваврик.

В рамках совещания состоялось подписание нескольких трехсторонних соглашений о внедрении «коробочных решений» с регионами Центрального федерального округа.