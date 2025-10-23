Округа с самым большим долгом за электроэнергию назвали в Подмосковье

«Мосэнергосбыт» сформировал рейтинг округов Московской области по объему долга за электричество по итогам девять месяцев. Общая сумма просроченных платежей превысила 3,7 миллиарда рублей, сообщили в подмосковном МинЖКХ.

Возглавил топ антирейтинга Сергиево-Посадский округ, там жители не заплатили за пользование ресурсом 338,8 миллиона рублей. Также в десятку лидеров вошли Подольск, Щелково, Воскресенск, Химки, Красногорск, Пушкинский, Кашира и Павлово-Посадский.

С начала года тенденции в регионе оказались разнонаправленными. В большинстве территорий задолженность росла, а в некоторых округах было отмечено незначительное сокращение.

Звездный городок показал себя как самым ответственный — его долг оказался нулевым. Наименьшие показатели наблюдались в Шаховской, Луховицах, ЗАТО Восход, Лотошинском и Черноголовке.

В подмосковном Минэнерго подчеркнули, что наличие значительной просрочки создает риски для работы ресурсоснабжающих организаций. Деятельность «Мосэнергосбыта» направлена на поддержку бесперебойного энергоснабжения, однако напрямую зависит от соблюдения потребителями платежной дисциплины.