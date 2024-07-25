Окопы 1942 года нашли в Дубне во время строительства велодорожки

Телеканал «360»
Фото: Телеканал «360»

Во время строительства велодорожки «Дубненская кругосветка», автор проекта обнаружил окопы 1941–1942 годов. Исторический объект станет частью прогулочной зоны.

Судя по историческим картам и справкам, прямых столкновений с фашистами на этой территории не было. Однако рядом была организована паромная переправа через Волгу, поэтому солдаты построили здесь окопы, чтобы оборонять стратегически важную территорию. Юрий Никифоров — автор велодорожки «Дубненская кругосветка» изучал архивные фотографии немецкой аэросъемки и убедился, что здесь действительно располагалась советская армия.

Глава Дубны Максим Тихомиров поставил задачу сохранить окопы и сделать их историческим памятником.

«Мы прорабатываем вопрос, каким образом можно развивать эту информационную туристическую инфраструктуру, чтобы каждый мог ознакомиться с теми местами, которые находятся на маршруте», — рассказала начальник управления торговли, услуг, защиты прав потребителей, туризма и рекламы администрации городского округа Дубна Алеся Андриеш.

Помимо окопов, на территории велодорожки сохранят бетонное водозаборное сооружение. Его построили для теплоэлектростанции в ходе возведения гидроэлектростанции. Объект взорвали в ожидании наступления фашистов.

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