Окопы 1942 года нашли в Дубне во время строительства велодорожки

Судя по историческим картам и справкам, прямых столкновений с фашистами на этой территории не было. Однако рядом была организована паромная переправа через Волгу, поэтому солдаты построили здесь окопы, чтобы оборонять стратегически важную территорию. Юрий Никифоров — автор велодорожки «Дубненская кругосветка» изучал архивные фотографии немецкой аэросъемки и убедился, что здесь действительно располагалась советская армия.

Глава Дубны Максим Тихомиров поставил задачу сохранить окопы и сделать их историческим памятником.

«Мы прорабатываем вопрос, каким образом можно развивать эту информационную туристическую инфраструктуру, чтобы каждый мог ознакомиться с теми местами, которые находятся на маршруте», — рассказала начальник управления торговли, услуг, защиты прав потребителей, туризма и рекламы администрации городского округа Дубна Алеся Андриеш.