Окончание первой смены отметили в загородном лагере «Родина» в Подольске

В Подольске первая смена в лагере «Родина» завершилась прощальным костром для 320 детей из 12 отрядов и концертом. За время пребывания в оздоровительном центре ребята отдохнули и поучаствовали в познавательных мероприятиях.

Концерт подготовили вожатые и воспитанники лагеря. На открытой площадке ребята представили танцевальные и вокальные номера. Юные артисты репетировали в течение семи дней.

После прошел традиционный прощальный костер. Воспитанникам вручили веревочку с разноцветными нитями на шею. Дети, отвязывая каждую нить, передавали их другу другу и произносили слова благодарности.

«Как же грустно прощаться с лагерем. Эти незабываемые дни, полные смеха, приключений и новых друзей, останутся в моем сердце навсегда. Здесь я нашла настоящих друзей и стала чуточку смелее. Буду скучать по вожатым, которые стали для нас второй семьей, и по той особенной атмосфере единства и радости. Спасибо „Родине“ за эти чудесные моменты», — сказала воспитанница второго отряда Виктория Блинова.