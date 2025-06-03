Около трех тысяч новых книг передали в библиотеки Подольска

В библиотеки Подольска поступило около трех тысяч новых книг, включая классические произведения, работы современных авторов и детскую литературу. Среди них есть издания, отмеченные различными литературными наградами.

Обновление книжного фонда округа стало возможным благодаря федеральной программе по оснащению муниципальных библиотек.

«Новые книги попадут на полки наших подольских библиотек после прохождения технологического процесса по превращению обычной книги в библиотечную. Планируем завершить все необходимые формальности в течение месяца», — сказала директор муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Подольск» Галина Владимирская.

Все библиотеки города объединены в Централизованную библиотечную систему, включающую специализированные детские библиотеки, библиотеки семейного чтения, а также учреждения, обслуживающие взрослое население.

В общей сложности в библиотеках зарегистрировано около 70 000 читателей, из которых более 40 000 — дети и молодежь.

Подольские библиотеки — это не только книжные залы, но и современные цифровые технологии. Посетители имеют бесплатный доступ к электронным читальным залам Национальной электронной библиотеки и Президентской библиотеки. Кроме того, здесь регулярно проводятся образовательные мероприятия, мастер-классы и встречи с интересными людьми.