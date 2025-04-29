Около сотни жителей посетили выездной прием администрации в Звенигороде

Выездной прием жителей прошел в Звенигороде. В мероприятии приняли участие глава Одинцовского округа Андрей Иванов, представители администрации и ресурсоснабжающих компаний, а также депутаты.

Всего на приеме обработали 97 обращений жителей. Основными стали вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, социальной сферой и содержанием дорог. Другая часть тем касалась образования, медицинского обслуживания и благоустройства. Подобные приемы в Одинцовском городском округе проходят регулярно во всех поселках и микрорайонах.

Ранее встреча администрации с жителями прошла в школе № 3 в Воскресенске. Обращения жителей касались капитального ремонта многоквартирных домов, содержания придомовой территории, благоустройства, водоснабжения и водоотведения, организации дополнительных парковочных мест во дворах, уличного освещения, аренды земельного участка, медицинских услуг и оформления детского пособия.