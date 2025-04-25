Встреча администрации с жителями прошла в школе № 3 в Воскресенске

Очередной прием в формате выездной администрации прошел в микрорайоне Новлянский. Горожане смогли задать интересующие их вопросы заместителям главы городского округа, профильным специалистам администрации, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

Обращения жителей касались капитального ремонта многоквартирных домов, содержания придомовой территории, благоустройства, водоснабжения и водоотведения, организации дополнительных парковочных мест во дворах, уличного освещения, аренды земельного участка, медицинских услуг и оформления детского пособия.

Одна из жительниц микрорайона поинтересовалась, будет сделан капитальный ремонт в средней школе № 3. Заместитель главы Воскресенска Ольга Коротеева объяснила, что на данный момент учреждение в проведении таких работ не нуждается, а текущий ремонт проводится ежегодно.

Часть вопросов удалось решить прямо во время встречи, а обращения, которые требуют детальной проработки, направлены ответственным специалистам.