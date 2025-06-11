Около километра тепловых сетей заменили в Парковом микрорайоне в Подольске

Глава городского округа Григорий Артамонов провел выездной осмотр участков микрорайона. Там выполняются работы по восстановлению благоустройства после замены почти километра труб.

На многих локациях специалисты уже провели обратную засыпку и укладывают асфальт и тротуарную плитку. Руководитель муниципалитета обсудил с представителями подрядной организации качество работ и указал на ряд нарушений, которые необходимо устранить в ближайшее время.

«Поручил усилить контроль, не затягивать сроки и соблюдать аккуратность. Работы должны быть завершены не позднее 1 июля», — сказал Григорий Артамонов. Он подчеркнул, что после модернизации тепловых сетей территория снова должна стать чистой, безопасной, приятной для жизни и прогулок.

До конца 2025 года по госпрограмме в Подольске полностью заменят почти 24 километра тепловых сетей. Это один из самых масштабных проектов модернизации систем теплоснабжения в Подмосковье.