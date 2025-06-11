Около километра тепловых сетей заменили в Парковом микрорайоне в Подольске

Фото: Пресс-служба администрации Подольска

Глава городского округа Григорий Артамонов провел выездной осмотр участков микрорайона. Там выполняются работы по восстановлению благоустройства после замены почти километра труб.

На многих локациях специалисты уже провели обратную засыпку и укладывают асфальт и тротуарную плитку. Руководитель муниципалитета обсудил с представителями подрядной организации  качество работ и указал на ряд нарушений, которые необходимо устранить в ближайшее время.

«Поручил усилить контроль, не затягивать сроки и соблюдать аккуратность. Работы должны быть завершены не позднее 1 июля», — сказал Григорий Артамонов. Он подчеркнул, что после модернизации тепловых сетей территория снова должна стать чистой, безопасной, приятной для жизни и прогулок.

До конца 2025 года по госпрограмме в Подольске полностью заменят почти 24 километра тепловых сетей. Это один из самых масштабных проектов модернизации систем теплоснабжения в Подмосковье.

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