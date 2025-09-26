Около 900 воспитателей отметят профессиональный праздник в Ленинском округе

27 сентября в России отметят День воспитателя и всех работников дошкольных учреждений. Этот праздник является профессиональным для 1440 педагогических работников детских садов городского округа, в том числе 894 воспитателей.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов подчеркнул, что одним из приоритетов в работе властей является развитие социальной инфраструктуры, в частности строительство новых современных детских садов. 1 сентября в округе заработали два новых дошкольных учреждения: на 85 мест в ЖК «Миловидное» и на 310 мест в жилом комплексе «Эко Видное 2.0». Строительство детских садов в ЖК «Зеленые Аллеи» и Калиновке планируют завершить до конца 2025 года.

«Создание комфортных условий для наших детей и достойных рабочих мест для педагогов — это важнейшая задача», — сказал руководитель муниципалитета.

Особое внимание в Ленинском округе уделяют внедрению современных образовательных стандартов. Все детские сады перешли на новый стандарт «Предшкола», который позволяет развить у дошкольников все навыки, необходимые для успешного обучения в первом классе.