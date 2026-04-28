Около 900 млн рублей выделило на экологию химпредприятие в Воскресенске

Итоги работы в экологической сфере в 2025 году подвел филиал «ВМУ» ОХК «Уралхим» в Воскресенске. На эти цели предприятие направило 876 миллионов рублей — на 17% больше, чем в 2024 году.

Филиал «ВМУ» в прошлом году провел ряд важных природоохранных мероприятий. Одним из них стала замена катализатора в контактном аппарате СК-48, используемом в производстве серной кислоты. Это позволило повысить эффективность производственного процесса и соответствовать современным экологическим стандартам.

Цех водоснабжения и канализации отремонтировал трубопроводы речной и артезианской воды для снижения нагрузки на природные источники, а в цехе нейтрализации и очистки промышленных сточных вод провели ремонт аэротенка с заменой аэраторов, что позволило поддерживать качество очистки сточных вод на установленном уровне.

Специальная аккредитованная лаборатория каждый месяц проверяет качество воздуха на границе санитарно-защитной зоны предприятия и ближайшей жилой застройки. В течение 2025 года превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено.

Комплексная проверка филиала также подтвердила соответствие технологических показателей, установленных комплексным экологическим разрешением.

На предприятии регулярно проходят акции по сбору макулатуры. Сотрудники филиала и ветераны ежегодно принимают участие в общегородских субботниках и природоохранных акциях: «Вода России», «Лес Победы», «Сад памяти», «Чистое Подмосковье», «Сохраним лес», «Каштаны Докторова».

Директор филиала Владимир Шведиков подчеркнул, что забота об экологии является неотъемлемой частью производственной культуры «Уралхима». «Рост инвестиций в природоохранные мероприятия говорит о стремлении филиала уделять пристальное внимание природоохранной деятельности. Предприятие и дальше продолжит системную работу в области охраны окружающей среды», — заверил глава предприятия.