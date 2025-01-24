Около 900 элементов в 276 жилых домах заменят в Подольске в 2025 году

Глава городского округа Григорий Артамонов провел первый в новом году профильный час по работе Фонда капитального ремонта. В обсуждении также участвовал прокурор Подольска Иван Денисов.

Григорий Артамонов отметил, что в 2025 годом перед организацией стоит большой объем задач. Планируется заменить почти 900 элементов в 276 жилых домах. «Проследим, чтобы работы выполнялись организованно и без нареканий», — сказал руководитель муниципалитета.

В прошлом году в Подольске произвели замену около тысячи элементов в 180 многоквартирных домах. Обновили крыши, фасады, лифтовое оборудование, фасады, коммуникации и подвалы.

Одной из самых главных проблем остается недопуск в квартиры. Часто из-за одного нерадивого собственника не удается провести замену труб по всему стояку. Власти округа усилят информирование жителей и подключат правовой отдел для взаимодействия с управляющей организацией и ФКР.