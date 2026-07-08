Около 9 тысяч мусорных баков промыли во дворах Подмосковья в июне

В июне специалисты компании-перевозчика твердых коммунальных отходов «ЭкоЛайф» в Подмосковье очистили около девяти тысяч контейнеров — емкости на площадках для сбора мусора.

Наибольший объем работ выполнили в зоне обслуживания Рузского регионального оператора, где промыли свыше 3,6 тысячи баков. Еще около трех тысяч контейнеров привели в порядок в Каширском кластере, а более 2,2 тысячи — на территории Сергиево-Посадского регионального оператора.

Для санитарной обработки используют специализированные машины, которые позволяют мыть контейнеры непосредственно на площадках. За одну заправку такая техника способна очистить до 120 емкостей, а продолжительность обработки зависит от степени загрязнения.

Регулярная мойка контейнеров особенно важна в летний период. Она помогает поддерживать санитарное состояние площадок, предотвращает появление неприятных запахов и делает дворовые территории более комфортными для жителей. Работы проводят ежедневно, независимо от погодных условий.